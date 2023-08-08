Diyarbakır'da Yıkılan Apartmanlarla İlgili Bilirkişi Raporu Hazırlandı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan 60 kişinin yaşamını yitirdiği Yoldaş Apartmanı ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, "Ruhsatsız ve projesiz inşa edilmiş. Binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır" denildi. 48 kişinin yaşamını yitirdiği Sözel Apartmanı ile ilgili de 'Projede 6 kat gösterilmiş, 12 kat inşa edilmiş' ifadeleri yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan 1'i boş, 7 apartmanda 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 1 cumhuriyet başsavcısı vekili ile 3 savcı görev aldı. Savcılığın kapsamlı bir rapor talebi üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilerek kente gelen 6 kişilik bilirkişi heyeti, yıkılan Yoldaş ve Sözel apartmanlarıyla ilgili incelemelerini tamamladı. Alınan örneklerin ardından bilirkişi raporu hazırlandı.

Yenişehir ilçesinde 48 kişinin öldüğü Sözel Apartmanı ile ilgili de bilirkişi raporunda da "Bina yapı ruhsatı ile ruhsat ekindeki mimari ve betonarme projelerde bina kat sayısı bodrum artı zemin artı 4 normal kat olmak üzere toplam 6 katlı olarak belirtilmesine karşın dava dosyasında yer alan, binanın yıkılmadan önceki durumunu gösteren fotoğrafa göre binanın onaylı mimari ve betonarme projelerine aykırı olarak bodrum artı zemin artı 9 kat artı teras katı şeklinde toplam 12 kat olarak inşa edilmiştir. Sözel Apartmanı'nın, belediye arşiv dosyasındaki onaylı projelere aykırı olarak inşa edilmiş olması, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, fenni mesuliyet kapsamında yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Binanın, yapı ruhsatının gerekli ekleri olan mimari ve statik betonarme projelerine aykırı olarak inşa edilmesine müsaade edilmesi, binanın imar durumuna uygunluğunun kontrol edilmemesi, binanın yapı kullanım izin belgesi düzenlenmeden iskana açılması nedenleriyle ilgili belediye ve varsa diğer kurum yetkililerinin, binanın ruhsat eki projelere uygun olarak yapılmaması, mevcut beton özelliklerinin onaylı statik betonarme projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması nedeniyle bina fenni mesulünün ve bina müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.