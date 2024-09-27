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Diyarbakır'da Yıkılan Apartmanın Müteahhidi Tutuklandı

Diyarbakır'da Yıkılan Apartmanın Müteahhidi Tutuklandı
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6 Şubat depremlerinde yıkılan Yoldaş Apartmanı ile ilgili davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan müteahhit Sadullah Yoldaş, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı ile ilgili görülen davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra gözaltına alınan müteahhit Sadullah Yoldaş (75), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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