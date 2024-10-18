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Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Eğitimleri Düzenlendi

Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Eğitimleri Düzenlendi
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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, yenidoğan ölümlerini azaltmak amacıyla 9-11 Ekim tarihlerinde sağlık personeline yönelik bir eğitim programı düzenledi. Eğitimde 21 sağlık çalışanı güncel müdahale yöntemleri üzerine bilgi aldı ve sertifikalarını aldı.

Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık personeline yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9-11 Ekim'de yenidoğan ölümlerinin önüne geçilmesi amacıyla Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sağlık personellerine yönelik eğitim verildi.

Doğumda gelişebilecek yenidoğan ölümleri ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tutan ve 3 gün süren eğitime, kamu, üniversite ve özel hastanelerin doğum salonlarında görev yapan 7 hekim, 5 ebe, 9 hemşireden oluşan 21 sağlık çalışanı katıldı.

Eğitim programında NRP eğitimcileri tarafından yenidoğana yapılan müdahalelerde güncel yaklaşımlar ve uygulamalar aktarıldı.

??????????????Eğitimin son gününde yazılı ve uygulama sınavının değerlendirilmesi sonucu başarılı olan kursiyerlere sertifika verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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