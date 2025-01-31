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Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Düzenlendi

Diyarbakır'da Yenidoğan Canlandırma Eğitimi Düzenlendi
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Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğü, doğumda yenidoğan ölümlerini azaltmaya yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimi düzenledi. Üç gün süren eğitimde 44 sağlık çalışanı katıldı ve başarılı olanlara sertifikaları verildi.

Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık personeline yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğumda gelişebilecek yenidoğan ölümlerini en aza indirebilme konusunda önemli olan Yenidoğan Canlandırma Programı uygulama eğitimi, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üç gün süren eğitime, kamu ve üniversite hastanelerinden 12 hekim, 28 ebe ve hemşire, 4 acil tıp teknisyeni ile ambulans ve acil bakım teknikerinden oluşan 44 sağlık çalışanı katıldı.

Eğitim programında, NRP eğitimcileri tarafından yenidoğana yapılan müdahalelerde güncel yaklaşımlar ve uygulamalar aktarıldı.

Eğitimin son gününde yapılan yazılı ve uygulama sınavının değerlendirilmesi sonucu başarılı olan sağlıkçılara eğitmenler tarafından sertifikaları verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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