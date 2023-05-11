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Diyarbakır'da yeni toplu taşıma güzergahı belirlendi

Diyarbakır'da yeni toplu taşıma güzergahı belirlendi

Güncel Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Batı İlçe Otogarı -Dicle Üzümlü Mahallesi arasında otobüs seferi başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Batı İlçe Otogarı - Dicle Üzümlü Mahallesi arasında otobüs seferi başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için ilave bir güzergah oluşturdu.

Bu kapsamda Batı İlçe Otogarı'ndan Dicle Üzümlü Mahallesi'ne 12 Mayıs Cuma gününden itibaren günde 2 sefer toplu taşıma hizmeti verilecek.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hisarcık Dicle Güncel Haberler

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