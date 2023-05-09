Diyarbakır'da yeni toplu taşıma güzergahı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Hani Kuyular otobüs güzergahını uzatarak, Dağkapı- Sur Devran Mahallesi arasında yeni güzergah oluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen talep üzerine Hani Kuyular otobüs güzergahı uzatılarak, Dağkapı-Sur Devran Mahallesi arasında yeni güzergah oluşturuldu.

Ulaşım Daire Başkanlığınca vatandaşların eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını kolay bir şekilde sağlaması için bugün itibarıyla Dağkapı-Sur Devran Mahallesine günde 2 sefer olmak üzere toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandı.