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Diyarbakır'da yeni toplu taşıma güzergahı

Diyarbakır'da yeni toplu taşıma güzergahı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Hani Kuyular otobüs güzergahını uzatarak, Dağkapı-Sur Devran Mahallesi arasında yeni güzergah oluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Hani Kuyular otobüs güzergahını uzatarak, Dağkapı- Sur Devran Mahallesi arasında yeni güzergah oluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen talep üzerine Hani Kuyular otobüs güzergahı uzatılarak, Dağkapı-Sur Devran Mahallesi arasında yeni güzergah oluşturuldu.

Ulaşım Daire Başkanlığınca vatandaşların eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını kolay bir şekilde sağlaması için bugün itibarıyla Dağkapı-Sur Devran Mahallesine günde 2 sefer olmak üzere toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandı.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Güncel

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