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Diyarbakır'da Yeni Hayvancılık Desteklemeleri Modeli Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

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Diyarbakır'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanacak olan yeni hayvancılık desteklemeleri modeli hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yeni modelin amacı ve detayları hakkında sunum yapıldı ve katılımcılar arasında bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da, 2024-2026'da Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanacak "Yeni Hayvancılık Desteklemeleri Modeli" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumun Kırklardağı Toplantı Salonunda Hayvancılık Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Ersoy başkanlığında düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, şube ve ilçe müdürleri ile il sektör temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Bakanlık tarafından Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli üretimin teşvik edilmesi ve üretimin planlamasına katkı sağlanması amacıyla yeni destekleme modelinin hazırlandığı ifade edilen açıklamada, toplantıda Ersoy'un yeni model hakkında yaptığı sunumun ardından değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, katılımcılar ile yapılan bilgi alışverişinin ardından sorun ve çözüm önerilerinin tartışılmasıyla toplantının sona erdiği aktarılarak, katılımcıların daha sonra Bismil ilçesindeki bir büyükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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