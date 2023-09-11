DİYARBAKIR'DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILIYLA BİRLİKTE OKUL ÖNLERİ VE ÇEVRELERİNDE POLİS DENETİMİ

DİYARBAKIR'da polis ekipleri eğitim öğretim yılının ilk gününde kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktası oluşturup, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Evrağı eksik olanlara ceza yazıldı. Bazı okullarda da 'Narkonokta' uygulaması yapıldı.

Diyarbakır'da 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününde İl Emniyet müdürlüğüne bağlı,Trafik Denetleme Şube, Asayiş Şube, Güvenlik Şube, TEM Şube, Narkotik Şube ve KOM Şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerince kentin birçok noktasında gerçekleştirilen denetimlerde okul servisleri, metruk alanlar, internet kafe, büfeler, şüpheli araç ve kişiler durdurulup üstleri ve araçları arandı. Okul etrafında bulunan bazı şüphelilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılarak denetimler yapıldı. Öğrenci servisi sürücülerinin evrakları kontrol edilirken, belgeleri eksik ve 'dur' lambası yanmayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayapınar ilçesindeki Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda Narkonokta uygulaması yapıldı. Uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili okul bahçesinde öğrencilere ve velilere bilgilendirme çalışması yapılarak, broşür dağıtıldı. (DHA)