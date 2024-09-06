Diyarbakır'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi

Diyarbakır'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Valilik Hevsel Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları detaylı şekilde ele alındı.

Okullardaki hijyen tedbirleri ile okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerinin de konuşulduğu toplantıda, bu yıl 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlanan yeni müfredat konusu da görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zorluoğlu, tüm okulların ihtiyaçlarının karşılanması için gereken çabanın gösterileceğini belirtti.

Kaymakamlara öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğinin sağlanması için azami gayret gösterilmesi talimatı veren Zorluoğlu, başarının sadece sınav sonuçlarıyla ölçülemeyeceğini, öğrencilerin sosyal başarılarının da önemli olduğunu bildirdi.

İdarecilerin görüş ve önerilerini dinleyen Zorluoğlu, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, kaymakamlar ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.