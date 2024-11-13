Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Yeni Cerrahi Yöntem ile Anne Ölümleri Azaltılacak

Diyarbakır'da Yeni Cerrahi Yöntem ile Anne Ölümleri Azaltılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. İhsan Bağlı, anne ölümlerini azaltma amacıyla geliştirdiği yeni cerrahi yöntemle plasenta previa ve plasenta akreata gibi riskli durumlarda kanama riskini düşürmeyi hedefliyor. Bu yöntem standart sezaryen işlemi ile uygulanıyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İhsan Bağlı, anne ölümlerini azaltma hedefiyle yeni bir cerrahi yöntem geliştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yöntem ile özellikle plasenta previa (plasentanın rahim ağzını ve doğum yolunu kapatması) ve plasenta akreata spekturumu (bebeğin eşinin rahim duvarına anormal yapışması) gibi ciddi risk faktörleri bulunan durumlarda kanama riskini önemli ölçüde düşürmeyi amaçlanıyor.

Ek maliyet gerektirmeyen, standart sezaryen işlemine yalnızca bir dikiş ipi ve idrar sondası eklenerek gerçekleştirilen bu teknik ile ileriye dönük daha güvenli doğum süreçlerinin sağlanması ve anne ölümlerinin azaltılması hedefleniyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İhsan Bağlı, geliştirdiği tekniği son 2,5 yıldır başarıyla uyguladığını belirterek, tüm hastaların rahimleri korunarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini kaydetti.

Bağlı, "Bu yöntemi, meslektaşlarımın da uygulayabileceği bir alternatif olarak sunmaktan mutluyum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın

Bakan Tunç'u rahatsız eden görüntü

 Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu

Bahçeli'yi kızdıran soru Erdoğan'a da soruldu
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler karakterleri kim? Sahipsizler dizisi nerede çekiliyor? Sahipsizler dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı kim? Sahipsizler oyuncuları kim? Sahipsizler konusu ne? Sahipsizler CANLI izle! 13 Kasım Çarşamba Star TV Sahipsizler 1. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! DAZN canlı izle! DAZN Women's Football Youtube nasıl izlenir? Galatasaray Wolfsburg CANLI izle (ŞİFRESİZ)! Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya kaç yaşında, nereli? Galatasaray Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.