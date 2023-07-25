Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Yem Çuvallarında 27 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan yol uygulamasında durdurulmaya çalışılan araçta, yem çuvalları içerisinde 27 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yem çuvalları içinde 27 kilogram uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulmaya çalışılan aracın kaçma teşebbüsü kısa sürede son buldu.

Bismil Sanayi Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalanan araçta yapılan kontrollerde üç ayrı çuval içerisinde yaklaşık 27 kilogram ağırlığında narkotik madde ele geçirildi.

Araçta bulunan V.A.(35) ve H.A.(42) hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Narkotik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title