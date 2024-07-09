Diyarbakır'da yeğen tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir şüpheli tarafından tartıştığı amcası silahla ateş edilerek yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yeğeni tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli, tartıştığı amcası G.T'yi silahla ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
G.T, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.