Diyarbakır'da Yeğen Amcasını Vurdu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi yeğeninin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

S.B, Bismil Belediyesi hizmet binasında karşılaştığı amcası T.B'ye henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti.

Saldırıda, T.B. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan S.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.