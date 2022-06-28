Diyarbakır'da yaz spor okullarına kayıtlar başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da yaz spor okullarına kayıtlar başladı

AA - Osman Bilgin - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da yaz spor okullarına kayıtlar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 8-14 yaş arası çocuklara yönelik 21 branşta açtığı ücretsiz yaz spor okullarına kayıtlar başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 8-14 yaş arası çocuklara yönelik 21 branşta açtığı ücretsiz yaz spor okullarına kayıtlar başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz yaz spor okullarını açtı.

Yaz okullarında atletizm, basketbol, jimnastik, çim hokeyi, dart, futbol, güreş, hentbol, judo, karate, kick-boks, kort tenisi, masa tenisi, satranç, tekvando, izcilik, dağcılık, okçuluk, badminton, voleybol ve yüzme branşlarında eğitimler verilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin spor tesislerinde gerçekleşecek eğitimlere katılmak isteyenler, Talaytepe Spor Kompleksinde yer alan Spor Şube Müdürlüğünde kayıt yapabilecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır gençlik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title