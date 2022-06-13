Diyarbakır'da yaz sanat kurslarına kayıt başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, "Yaza İnat Başlıyor Sanat" sloganıyla 16 dalda açtığı yaz kurslarına kayıtlar başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, "Yaza İnat Başlıyor Sanat" sloganıyla 16 dalda açtığı yaz kurslarına kayıtlar başladı. Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kent Konservatuarı, vatandaşlara yönelik görsel, fonetik ve ritmik sanat dallarında 16 branşta ücretsiz yaz dönemi sanat kursu açtı. Kurslarda, alanında uzman eğitmenler vatandaşlara bağlama, ses, gitar, çello, halk oyunları, keman, yan flüt, resim, klarnet, erbane, fotoğrafçılık, piyano, klasik kemençe, resim ve ney eğtimi eğitimi verecek. Bugün başvuruları başlayan ve sınırlı sayıda kişinin kabul edileceği kurslar için kayıt 23 Haziran'da sona erecek. Kursların 27 Haziran'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlaması planlanıyor. AA / Osman Bilgin - Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır'da yaz sanat kurslarına kayıt başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.