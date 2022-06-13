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Diyarbakır'da yaz sanat kurslarına kayıt başladı

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da yaz sanat kurslarına kayıt başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, "Yaza İnat Başlıyor Sanat" sloganıyla 16 dalda açtığı yaz kurslarına kayıtlar başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, "Yaza İnat Başlıyor Sanat" sloganıyla 16 dalda açtığı yaz kurslarına kayıtlar başladı.

Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kent Konservatuarı, vatandaşlara yönelik görsel, fonetik ve ritmik sanat dallarında 16 branşta ücretsiz yaz dönemi sanat kursu açtı.

Kurslarda, alanında uzman eğitmenler vatandaşlara bağlama, ses, gitar, çello, halk oyunları, keman, yan flüt, resim, klarnet, erbane, fotoğrafçılık, piyano, klasik kemençe, resim ve ney eğtimi eğitimi verecek.

Bugün başvuruları başlayan ve sınırlı sayıda kişinin kabul edileceği kurslar için kayıt 23 Haziran'da sona erecek.

Kursların 27 Haziran'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlaması planlanıyor.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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