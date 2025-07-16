Diyarbakır'da Yayaya Otomobil Çarptı: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Eşref U., hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ergani-Dicle kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eşref U'ya (40) çarptı.
Eşref U. çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eşref U. ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel