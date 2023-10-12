Diyarbakır'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen D.E., 21 ABP 150 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı D.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR