Diyarbakır'da Yaya Geçidinde Kadına Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı S.Ö. isimli kadın, hayatını kaybetti. Kaza sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü gözaltına alındı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana geldi. K.A. yönetimindeki 21 KA 521 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen S.Ö. isimli kadına çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, S.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. S.Ö.'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, sürücü K.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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