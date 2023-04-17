Diyarbakır'da yatalak hastalara ücretsiz hasta yatağı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık hizmeti alan yatalak hastaların bakımlarının daha iyi yapılması amacıyla tam donanımlı ücretsiz hasta yatakları dağıttı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık hizmeti alan yatalak hastaların bakımlarının daha iyi yapılması amacıyla tam donanımlı ücretsiz hasta yatakları dağıttı.

Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı, sağlık durumu nedeniyle evde bakımı yapılan hastaların tedavilerinin daha iyi şartlarda yapılması için harekete geçti. Bağlar ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 40 vatandaşa, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğünce '2 motorlu hasta yatağı' dağıtımı gerçekleştirildi.

Sümerpark Yaşam Alanından araçlarla alınan yataklar, ekipler tarafından hastaların bulunduğu eve götürülerek montajı yapıldı. - DİYARBAKIR