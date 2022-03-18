Diyarbakır'da Yaşlılar Haftası kutlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda kayıtları bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için etkinlik düzenledi.

Servis araçlarıyla yaşlı vatandaşları evlerinden alan ekipler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan Yaşlılar Lokali'ne getirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hayrullah Akyıldız, yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek Yaşlılar Haftası'nı kutladı, çeşitli hediyeler verdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri daha sonra yaşlı vatandaşları Dengbej evine götürdü.

Dengbejlerin seslendirdiği eserleri dinleyen yaşlı vatandaşlara burada yemek ikramı yapıldı.