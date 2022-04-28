Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

AA - Aziz Aslan - Güncel
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Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi suçunun önlenmesine yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 7'si de serbest bırakıldı.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bahis, Güncel, Haberler

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