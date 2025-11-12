Haberler

Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Tutuklama

Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 46 şüpheli yakalandı, bunlardan 25'i tutuklandı. Operasyon, şüphelilerin Kıbrıs bağlantılı bahis sitelerinin finans ayağını yönettiğini ortaya çıkardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaklaşık 6 ay yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarında, kiraladıkları ofis ve dairelerde Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin panellerini kullanarak bu sitelerin finans ayağını yöneten, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık eden ve yakalanmamak amacıyla sürekli ofis değişikliği yapan 46 şüpheli belirlendi.

MASAK raporunda banka ve kripto para hesaplarında 2 milyar 743 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik "Markaj" adıyla 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 46 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 4 silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
