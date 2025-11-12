Haberler

Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Tutuklama

Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Markaj' adlı operasyonda, yasa dışı bahis sitelerinin finans yönetimini yaptığı belirlenen 46 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyonda 2,7 milyar TL'lik para transferi tespit edildi.

DİYARBAKIR'da polisin 'Markaj' adlı operasyonunda, yasa dışı bahis sitelerinin finans ayağını yönettiği belirlenip gözaltına alınan 46 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik-fiziki takip ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde, Diyarbakır'da kiralanan ofis ve dairelerde Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis panellerinden para transferlerinin yönetildiği, banka ve kripto hesaplarında 2 milyar 743 milyon TL'lik işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.

Yakalanmamak için sık sık adres değiştirdiği saptanan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 'Markaj' adı verilen operasyonunda, 53 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile 4 silah ele geçirildi, 46 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklandı. 25 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
