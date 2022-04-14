Diyarbakır'da yasa dışı bahis denetimi yapıldı - Haberler

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Diyarbakır'da yasa dışı bahis denetimi yapıldı

AA - Hasan Gündüz - Güncel
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Diyarbakır'da yasa dışı bahis denetimi yapıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yasa dışı bahise yönelik denetimlerde 7 kişi yakalandı.

BİSMİL, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yasa dışı bahise yönelik denetimlerde 7 kişi yakalandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, yasa dışı bahis oynayan ve oynatanların tespiti ve yakalanmasına yönelik faaliyet gösteren umuma açık iş yerlerinde farklı zamanlarda kontroller yapıldı.

Kontrollerde yasa dışı bahis oynayan A.A. (43), Z.K. (32) ve C.C. (28), kumar oynadığı tespit edilen M.Ç. (41), Z.A. (37), Ö.S. (39) ve S.D. (69) yakalandı.

Yasa dışı bahis uygulamasında yakalanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

AA / Hasan Gündüz - Güncel

Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, Bahis, Güncel, Haberler

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