Diyarbakır'da yasa dışı bahis denetimi yapıldı
AA - Hasan Gündüz - Güncel
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yasa dışı bahise yönelik denetimlerde 7 kişi yakalandı.
BİSMİL, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yasa dışı bahise yönelik denetimlerde 7 kişi yakalandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, yasa dışı bahis oynayan ve oynatanların tespiti ve yakalanmasına yönelik faaliyet gösteren umuma açık iş yerlerinde farklı zamanlarda kontroller yapıldı.
Kontrollerde yasa dışı bahis oynayan A.A. (43), Z.K. (32) ve C.C. (28), kumar oynadığı tespit edilen M.Ç. (41), Z.A. (37), Ö.S. (39) ve S.D. (69) yakalandı.
Yasa dışı bahis uygulamasında yakalanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı.
AA / Hasan Gündüz - Güncel