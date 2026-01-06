Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında değişen sürelerde hapis cezası bulunan 67 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel