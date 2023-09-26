Diyarbakır'da yapılan operasyonda 117 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik olarak 117 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 96 kilo toz esrar ve 21 kilo kubar esrar maddesi bulundu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan operasyonlarda 117 kilo esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi Kumluca Mahallesi kırsalında yapılan operasyonda 96 kilo toz esrar, Hedik Mahallesi'nde ise 21 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı ve operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR