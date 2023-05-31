Diyarbakır'da yanlış kişi öldürüldü davasında tutuklu sanıklardan biri tahliye edildi

DİYARBAKIR'da 12 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla bıçaklanıp dövülen, yaralı halde sokaklarda gezdirilip, hayatını kaybeden ancak yanlış kişi olduğu ortaya çıkan Ergün Arslan'ın (40) ölümüne ilişkin davada tutuklu 3 sanıktan 1'i tahliye edildi. 3'ü tutuksuz toplam 6 sanıklı davanın ilk duruşmasında ağabeyinin ensesine vuran kişinin serbest bırakıldığını belirten Süleyman Arslan, "O zaman diğerlerini de bıraksınlar. Her şey alenen ortadadır. Bu davanın arkasındayız" dedi.

Olay, 3 Nisan 2022'de Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen Ergün Arslan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Daha sonra dövülüp, yaralı halde sokaklarda gezdirilen Arslan, kan kaybından hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, güvenlik görüntülerinden 7 şüpheliyi belirleyip, gözaltına aldı. Şüphelilerden S.D. (16), E.H.T. (16) tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı. İtiraz sonrası gözaltına alınan B.E. (23), bu kez tutuklandı. Soruşturma sürerken, kız çocuğu ile annesinin ifadesine başvuruldu. Çocuğa, Ergün Arslan'ı fotoğrafı gösterilip, fotoğrafını çeken kişi olup, olmadığı soruldu. Çocuk, fotoğrafı çeken kişinin başkası olduğunu söyledi. Yaralı halde gezdirilmesi görüntülere de yansıyan Ergün Arslan'ın otopsi raporunda, "Koltuk altında bıçak yarası, her iki kalçada derin bıçak yarası, darp sonucu ağzındaki dişlerin yerinde olmadığı, burunda, dudakta yoğun kanama, burunda aşırı morarma, sol diz altında yaralanmaya bağlı morarma ve kanama, vücutta aşırı yaygın kan bulaşması" ifadeleri yer aldı.