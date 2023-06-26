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Diyarbakır'da Yankesicilik Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da Yankesicilik Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Kurban Bayramı öncesi kentin işlek caddelerinde alışveriş yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri de hırsızlık olaylarına karşı önlemlerini artırdı. Dikkati çekmemek için seyyar satıcı gibi davranan polis ekipleri, yankesicilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında 'Rötuş' adı verilen operasyonda belirlenen adreslerde 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da düzenlenen "Rötuş" operasyonunda yankesicilik yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kurban Bayramı öncesi kentin işlek caddelerinde alışveriş yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri de hırsızlık olaylarına karşı önlemlerini artırdı.

Dikkati çekmemek için seyyar satıcı gibi davranan polis ekipleri, yankesicilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında "Rötuş" adı verilen operasyonda belirlenen adreslerde 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Kurban Bayramı Diyarbakır Güncel Haberler

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