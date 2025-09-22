Haberler

Diyarbakır'da Yangında Yaralanan 2 Yaşındaki Sultan Kurtarılamadı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir binada çıkan yangında yaralanan 2 yaşındaki Sultan Yurt hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞIR YARALANAN SULTAN, KURTARILAMADI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın son katında çıkan yangında yaralanan 4 kişiden Sultan Yurt (2) isimli kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sultan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
