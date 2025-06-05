Diyarbakır'da Yangında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi

Diyarbakır'da Yangında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden anne Bircan Çavdar ve üç çocuğu Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (4) olduğu belirlendi. Yangının elektrik panosundan çıktığı değerlendiriliyor ve soruşturma devam ediyor.

ANNE VE 3 ÇOCUĞUNUN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (4) oldukları belirlendi. Anne ve 3 çocuğunun Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor. Elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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