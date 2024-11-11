Diyarbakır'da Yangında Baba ve İki Çocuğu Kurtarıldı
Diyarbakır'da çıkan yangında evlerinin balkonunda duman arasında kalan baba ve iki çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı, itfaiye ekiplerinin kask kamerasıyla kaydedildi.
KURTARILMA ANI KASK KAMERASINDA
Diyarbakır'da 3 katlı binada çıkan yangında, evlerinin balkonunda dumanların arasında kalan baba ve 2 çocuğu kurtarıldı. 5 kişinin dumandan etkilendiği yangında, baba ve kızlarının kurtarılma anı, itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.