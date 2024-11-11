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Diyarbakır'da Yangında Baba ve İki Çocuğu Kurtarıldı

Diyarbakır'da Yangında Baba ve İki Çocuğu Kurtarıldı
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Diyarbakır'da çıkan yangında evlerinin balkonunda duman arasında kalan baba ve iki çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı, itfaiye ekiplerinin kask kamerasıyla kaydedildi.

KURTARILMA ANI KASK KAMERASINDA

Diyarbakır'da 3 katlı binada çıkan yangında, evlerinin balkonunda dumanların arasında kalan baba ve 2 çocuğu kurtarıldı. 5 kişinin dumandan etkilendiği yangında, baba ve kızlarının kurtarılma anı, itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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