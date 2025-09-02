Diyarbakır'da Yangına Müdahale Eden Minibüs Şoförü Alevlerden Kurtuldu

Diyarbakır'da bir minibüs şoförü, inşaat önündeki yangına müdahale etmek için alevlerin arasına daldı. Alevlerin sıçradığı minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.

DİYARBAKIR'da minibüs şoförü, müdahale etmek için inşaat önünde çıkan yangının arasına daldı. Alevlerin sıçradığı minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan bir inşaatın önünde meydana geldi. İddiaya göre inşaatın önündeki katı atıklar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Bu sırada evlerine gitmek üzere olan işçileri taşıyan minibüsün şoförü, yangının küçük olduğunu düşünerek müdahale etmek amacıyla alevlerin arasına daldı. Alevler minibüse sıçrarken, işçiler ve minibüs şoförü araçtan kaçarak kurtulabildi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

