Diyarbakır'da Yangın Tehlikesi: 10 Yerleşim Yeri Risk Altında

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan örtü yangınları, 10 yerleşim yerini tehdit ediyor. Yangına müdahale eden ekipler ve jandarma personeli dumandan etkilendi.

10 YERLEŞİM YERİ YAKININA DAHA YAKLAŞTI

Hani ilçesi kırsal Gömeç Mahallesi ile Lice ilçesi kırsal Duru ve Ziyaret mahallelerinde saat 14.00 sıralarında çıkan örtü yangınları 10 yerleşim yerine daha yaklaştı. 2 jandarma personeli ve yangın yerine giden Dem Parti Lice Eş Başkanı Gülistan İncekara dumandan etkilendi. Bu kişilere ambulanslarda müdahale edildi. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN- Selim KAYA/DİYARBAKIR

