Diyarbakır'da Yangın Soruşturmasında Tutuklama

Diyarbakır'da Yangın Soruşturmasında Tutuklama
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Diyarbakır'daki 13 katlı apartmanda meydana gelen yangında hayatını kaybeden 4 kişi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yangının müteahhidi ve yapı denetim sorumlusunun 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Diyarbakır'da, 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan, anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden yapı denetim sorumlusu B.C. ve müteahhit M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 1 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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