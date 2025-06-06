Diyarbakır'da Yangın Soruşturmasında 4 Gözaltı
Diyarbakır Kayapınar'da çıkan yangında hayatını kaybeden Bircan Çavdar ve çocuklarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında müteahhit, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı.
MÜTEAHHİT DAHİL 4 GÖZALTI
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan, Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre, Zeynep ve Elif Çavdar'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, şantiye şefi ve yöneticisi ile yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel