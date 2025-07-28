Diyarbakır'da Yangın Korkusu: Ergani Kontrol Altında, Lice'de Yeni Yangın Çıktı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. Lice'de ise yeni bir örtü yangını başladı. Ekipler yangınlara müdahale ediyor.

ERGANİ'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA, LİCE'DE ÖRTÜ YANGINI ÇIKTI

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Değirmendere ve Devletkuşu Mahalleleri arasında çıkan örtü yangını, itfaiye, Diyarbakır ve Elazığ Orman İşletme müdürlükleri ekipleri ile jandarma ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Lice ilçesine bağlı Türeli ve Uçarlı mahalleleri kırsallarında da akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangın bölgelerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN- Özcan ARGİN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu

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