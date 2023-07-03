Diyarbakır'da Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir buğday arazisinde çıkan yangına polis ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürmesiyle büyük bir felaket önlendi.

DİYARBAKIR'da yangın çıktığını fark eden polis ekiplerinin ihbarıyla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 50 dönümlük buğday arazisine alevler sıçramadan müdahale etti.

Olay, Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. 50 dönümlük buğday arazisinin hemen yan tarafındaki boş alanda bölgeden geçen polisler dumanı fark etti. Yol üzerinde duran polisler, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Boş arazideki yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Ekiplerin fark ettiği yangında boş araziden yangının ekili alana sıçramaması büyük bir yangın çıkmasını önledi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.