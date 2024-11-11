Diyarbakır'da Yangın: Baba ve İki Çocuğu Kask Kamerasında Kurtarıldı
Diyarbakır'da 3 katlı bir binada çıkan yangında, dumanların arasında kalan baba ve iki çocuğu kurtarıldı. Kurtarılma anı, itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.
KURTARILMA ANI KASK KAMERASINDA
Diyarbakır'da 3 katlı binada çıkan yangında, evlerinin balkonunda dumanların arasında kalan baba ve 2 çocuğu kurtarıldı. 5 kişinin dumandan etkilendiği yangında, baba ve kızlarının kurtarılma anı, itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.