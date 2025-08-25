Diyarbakır'da Yangın: 4 Yaralı

DİYARBAKIR'da, 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.