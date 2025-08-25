Diyarbakır'da Yangın: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Yangın: 4 Yaralı
Diyarbakır'da 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
