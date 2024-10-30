Diyarbakır'da Yangın: 3. Kat Daire Kullanılamaz Hale Geldi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangının, derin dondurucu kablolarının alev alması ile çıktığı belirlendi. Daire kullanılamaz hale geldi.
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1154'üncü Sokak'taki 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İlk incelemede; yangının derin dondurucu kablolarının alev alması ile çıktığı belirlendi. Daire kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme sürüyor.