Diyarbakır'da Yangın: 200 Dönüm Arazi Zarar Gördü

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan yangında 200 dönüm arazi zarar gördü. Yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde çıkan yangında 200 dönüm arazi zarar gördü. Ergani ilçesi kırsal Kıralan Mahallesi'ndeki kırsal alanda, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 dönüm arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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