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Diyarbakır'da Yakalanan Firari Hükümlü Tutuklandı

Diyarbakır'da Yakalanan Firari Hükümlü Tutuklandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da hırsızlık suçları bulunan firari hükümlü, jandarma işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'da hırsızlık suçları bulunan firari hükümlü, jandarma işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşyaları çalma ve çeşitli suçlardan aranması olan, kesinleşmiş 15 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunun Y.Y., Diyarbakır İl Jandarma ve Eğil İlçe Jandarma ekipleri tarafınca yapılan operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, jandarma işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Jandarma Güncel Haberler

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