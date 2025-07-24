Diyarbakır'da Yaban Domuzu Sürüsü Tarlada Görüntülendi

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Bismil ilçesinde vatandaşlar, tarlalarına giren yaban domuzu sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bismil ilçesi kırsal Karacık Mahallesi'nde vatandaşlar, sabah saatlerinde tarlada domuz sürüsüyle karşılaştı. Bir süre sonra gözden kaybolan domuzlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber- Kamera: Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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