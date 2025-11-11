Haberler

Diyarbakır'da Viyadük İnşaatında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir viyadük inşaatında meydana gelen göçük sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 işçi yaşamanı yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı viyadük inşaatında meydana gelen göçükle ilgili valilikten yapılan açıklamada, olayın tüm boyutuyla incelendiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde yapımı devam eden viyadük inşaatında meydana gelen ve 3 işçinin öldüğü, 2 işçinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"11 Kasım 2025 tarihinde, Kulp-Muş karayolu üzerinde yapımı devam eden viyadükte meydana gelen çökme neticesinde 3 çalışan hayatını kaybetmiş, 2 çalışan da ağır yaralanmıştır. Olayın ardından bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri ivedilikle sevk edilmiş, kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları hızla başlatılmıştır. Yaralı işçilerimiz biri hava ambulansıyla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili olarak adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
