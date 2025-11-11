Diyarbakır'da Viyadük İnşaatında Çökmüş İş Kazası: 4 Ölü, 1 Yaralı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı viyadük inşaatının çökmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır-Muş karayolunda Kulp ilçesinde yapımı devam eden viyadük inşaatında çökme yaşandı, inşaatta çalışan işçilerden Şeyhmus Anuştekin, Salih Lale, Tahsin Dere ve Mehmet Şirin Yalçıner'in öldü, bir işçi de yaralandı. Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

İki savcının yürüttüğü soruşturmada, şantiye şefi olarak görev yapan inşaat mühendisi, alt taşeron, üst taşeron ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.