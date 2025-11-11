Diyarbakır'da Viyadük İnşaatında Çökme: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde viyadük inşaatında meydana gelen göçükte, 3 işçi yaşamanı yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır-Muş karayolunda Kulp ilçesinde yapımı devam eden viyadük inşaatında henüz belirlenemeyen bir sebeple çökme yaşandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler yaptıkları ilk incelemede, kaza 3 işçinin yaşamını yitirdiğini, 2 işçinin ise yaralandığını belirledi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelenin ardından ambulansla Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan 2 işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazada yaşamını yitiren 3 işçinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.