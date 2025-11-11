Haberler

Diyarbakır'da Viyadük İnşaatında Çökme: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde viyadük inşaatında meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde viyadük inşaatında meydana gelen göçükte, 3 işçi yaşamanı yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır-Muş karayolunda Kulp ilçesinde yapımı devam eden viyadük inşaatında henüz belirlenemeyen bir sebeple çökme yaşandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler yaptıkları ilk incelemede, kaza 3 işçinin yaşamını yitirdiğini, 2 işçinin ise yaralandığını belirledi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelenin ardından ambulansla Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan 2 işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazada yaşamını yitiren 3 işçinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam

İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.