Diyarbakır'da Viyadük Çökmesi: 4 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren bir viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi, adli soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı.

Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden viyadükte beton dökülmesi sırasında iskele çöktü.

Kazada, 3 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp- Muş karayolunda yapımı devam eden viyadükte meydana gelen iş kazasının ardından bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği, kurtarma ve ilk müdahale çalışmalarının hızla başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaralanan işçilerden birinin hava ambulansıyla diğer işçinin kara yoluyla hastaneye sevk edildiği belirtilerek, "Kaza ile ilgili adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile yaralanan işçilerden birini tedavi gördüğü Diyarbakır Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Vali Zorluğlu, saat 12.30 sıralarında Kulp ilçesini Muş'a bağlayan kara yolu üzerinde ilçeye çok yakın bir noktada Silvan Barajı Projesi kapsamında yapımı devam eden viyadüğün ayaklarına beton dökülürken üzücü bir kaza meydana geldiğini söyledi.

Zorluoğlu, kazada, 5 işçinin yüksekten düşerek yaralandığını ifade ederek, ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini, yaralıların süratle hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kazada 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 2 işçinin yaralandığını aktaran Zorluoğlu, işçilerden birinin hava ambulansıyla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralının Diyarbakır Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğünü kaydetti.

Zorluoğlu, "3 çalışanımızın, kardeşimizin vefatından büyük bir üzüntüyü duyduğumuzu ifade etmeliyim. Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Sayın Başsavcımız ile bölgedeydik, kaza yerine de gittik ve yerinde inceleme yaptık. Başsavcılığımız Kulp savcılığı aracılığıyla zaten gereken adli soruşturmayı kapsamlı bir şekilde başlattı. 2 savcımız bu olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar.

Elbette bütün boyutlarıyla ele alınacak ve sorumluların tespitiyle birlikte gerekli cezai müeyyideler de uygulanacaktır. İdare boyutuyla da Valilik olarak ilgileniyoruz." dedi.

Yaralanan 2 işçiden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Kazada yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan işçi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
