Diyarbakır'da vatandaşlara 20 bin çam fidanı ve 500 bin mevsimlik çiçek dağıtıldı - Haberler

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Diyarbakır'da vatandaşlara 20 bin çam fidanı ve 500 bin mevsimlik çiçek dağıtıldı

AA - Aziz Aslan - Güncel
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Diyarbakır'da vatandaşlara 20 bin çam fidanı ve 500 bin mevsimlik çiçek dağıtıldı

Kayapınar Belediyesi tarafından vatandaşlara bahçelerinde ve evlerindeki saksılara dikmeleri için 20 bin çam fidanı ve 500 bin mevsimlik çiçek dağıtıldı.

Kayapınar Belediyesi tarafından vatandaşlara bahçelerinde ve evlerindeki saksılara dikmeleri için 20 bin çam fidanı ve 500 bin mevsimlik çiçek dağıtıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, ilçedeki park ve bahçeler için çam fidanı ve mevsimlik çiçeklerin üretimi yapılırken, bu fidan ve çiçekler vatandaşlara da veriliyor.

Sera ve fidanlık alanda gerçekleştirilen programda konuşan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, seralarda yetişen çam fidanıyla, park ve bahçeleri süsleyen mevsimlik çiçeklerin bir kısmını vatandaşlarla paylaşmak istediklerini söyledi.

Sera ve fidanlık alanda 2 ayda çok hızlı bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden Karaman, "Yılın sonuna doğru daha üstünde rakamlarla çiçekleri ve ağaç fidelerini vatandaşlarla buluşturmak istiyoruz. Bu çiçeklerle ilçemizi, bahçenizi, evinizi, balkonunuzu renklendirin. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Karaman daha sonra vatandaşlara çam ağacı ve mevsimlik çiçek verdi.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Arif Karaman Karaman Güncel Haberler

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