Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da Üzerine Ağaç Devrilen 3 Araç Hasar Gördü

Güncel Haberler

Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

DİYARBAKIR'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir ağaç, kuvvetli rüzgar nedeniyle gövdesinden kırılarak park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda 3 araçta hasar oluşurken, yol ise trafiğe kapandı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, ağaç yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title