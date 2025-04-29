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Diyarbakır'da Uyuşturucu Suçlarından Aranan Hükümlüler Yakalandı

Diyarbakır'da Uyuşturucu Suçlarından Aranan Hükümlüler Yakalandı
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Diyarbakır'da jandarma ekipleri, uyuşturucu suçlarından aranan iki hükümlüyü yakaladı. Ekiplerin yürüttüğü operasyon sonucunda 12 yıl ve 11 yıldır aranan şüpheliler Bağlar ilçesinde ele geçirildi.

Diyarbakır'da aranan hükümlü ve şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve 2313 sayılı kanuna aykırılık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve karşılıksız yararlanma" suçundan 11 yıldır aranan İ.E'yi Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü ve şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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